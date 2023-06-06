Общество 06 июня 2023, 17:29 Глава профсоюза Борисова рассказала, что авиакомпании не имеют права контролировать вес бортпроводников

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Бортпроводники авиакомпании «Россия» получили от руководства новые требования, согласно которым их индекс массы тела не может превышать определенного значения, однако это незаконно. Об этом «Ридусу» рассказала глава Шереметьевского профсоюза Илона Борисова.

Она рассказала, что подобное происходит не в первый раз. Такая же ситуация уже возникала в другой авиакомпании несколько лет назад. И тогда суд встал на сторону бортпроводников, признав, что требования авиакомпании неправомерны.

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«Такие требования авиакомпании „Россия“ к бортпроводникам незаконны. Во внимание должны приниматься только деловые качества работника, и никак иначе», — подчеркнула Илона Борисова.

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