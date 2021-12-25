Глава Приморья облился ледяной водой на морозе

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в акции «Закаленная Россия — сильная страна», облившись ледяной водой в -25 градусов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам Кожемяко, подобные мероприятия дают заряд бодрости для всей страны, от Калининграда до Владивостока.

«У нас любят зимнее плавание, в этом году владивостокскому клубу „Моржи“ исполнилось 75 лет. Зимнее плавание вошло в категорию видов спорта, по которым проводятся официальные соревнования. Надеемся увидеть на пьедестале победы приморских спортсменов», — рассказала глава региона.

Всего в акции приняли участие около ста человек, она прошла на водной станции ЦСКА во Владивостоке. После обливания их ждали баня и горячий чай.

Напомним, ранее Кожемяко провел внеплановую проверку строящейся школы в селе Волчанец. У ворот его встретил лишь пьяный сторож, а строителей на объекте не было.