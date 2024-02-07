Общество 07 февраля 2024, 14:13 Глава правления АЭРР Карпов счел нецелесообразным разрешение есть продукты до оплаты на кассе

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В Госдуме рассматривают законопроект, предполагающий разрешение на употребление продуктов в магазинах до оплаты. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» инициативу прокомментировал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла (АЭРР) Андрей Карпов.

По его словам, в России уже существует подобная практика, и она не требует официального закрепления.

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«Как-то пытаться узаконивать то, что в последующем покупатель оплатит, наверное, нецелесообразно — давать лишнюю работу законодателям, когда есть более важные задачи, тоже, наверное, неправильно», — высказался Карпов.

Он также отметил, что ему не совсем понятна необходимость реализации данной идеи.