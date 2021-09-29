Глава правительства Удмуртии пояснил причину новых ограничений в республике

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов объяснил причину новых ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, в прошлом году меры были намного жестче, сейчас же ограничения вводятся из-за резкого всплеска заболеваемости. Об этом написал RT.

«Когда эти меры превентивные, они как раз возымеют свой эффект. Так же и сейчас: мы не тушим пожар, но, видя рост заболеваемости, видя заполняемость коек, мы принимаем решение о том, что социальные контакты необходимо ограничить. Сделать это нужно в первую очередь в местах, где происходит массовое скопление людей», — сообщил Семенов.

При этом владельцам бизнеса в республике будет предоставлен выбор: точки общепита могут работать либо с 50%-ной загрузкой, либо со 100%-ной. В последнем случае все посетители должны иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течении трех суток.

С 29 сентября в республике прекратят работу фуд-корты, кроме тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту, на заправках.