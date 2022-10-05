Глава Плодоовощного союза Казаков объяснил, почему Россия в этом году недополучила бананы | 360°

Общество 05 октября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Глава Плодоовощного союза Казаков объяснил, почему Россия в этом году недополучила бананы

Читать 360tv в

Россия в этом году получила 52,15 миллиона ящиков бананов из Эквадора — это на 4,54 миллиона ящиков меньше месячного экспортного потенциала, который мог бы быть на российском рынке. Почему бананов поставили меньше, в интервью радио Sputnik объяснил исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков.

Он пояснил, что Эквадор является основным поставщиком бананов в Россию. Однако в этом году из-за санкций возникли проблемы с логистикой и грузоперевозками.

Реклама

«У нас в связи с санкциями подорожала логистика, грузоперевозки вынуждены идти какими-то обходными путями и возникла проблема со страхованием грузов. Вот это все повлияло на цену бананов для нас. Плюс к этому, не надо забывать про рост курсов валют, весной у нас доллар подскочил до 120 рублей», — объяснил эксперт.

Реклама

0 0 0 0 0 0