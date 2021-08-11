Глава петербуржского Роспотребнадзора сообщила о проверках в летних лагерях

Руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, что санитарный контроль летних лагерей Петербурга был проведен еще до начала оздоровительной кампании, но продолжается и сейчас. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Управлением во исполнение поручения правительства РФ организовано проведение проверок с лабораторным контролем в отношении всех функционирующих лагерей непосредственно в период их работы», — сообщила Башкетова.

К началу каникул в городе были организованы 164 летних оздоровительных учреждений на базе школ. Еще девять лагерей были созданы за городом. В общей сложности там за счет городского бюджета смогут отдохнуть около 111 тысяч юных петербуржцев.