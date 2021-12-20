Глава петербургского комитета по здравоохранению Лисовец рассказал о работе медиков на праздниках

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал газете «Петербургский дневник», как будут работать городские больницы и поликлиники на новогодних праздниках. По его словам, они готовы к тому, что заболеваемость COVID-19 может вырасти.

«Минимум нерабочих дней предусмотрен в поликлиниках. Для их полноценного функционирования будет привлечено необходимое количество сотрудников. При необходимости будем привлекать дополнительных врачей и медицинских сестер», — сказал Лисовец.

Он добавил, что в связи с распространением нового штамма коронавируса большая нагрузка может лечь на поликлиники.

«Как будет с госпитализацией, пока сказать точно не можем, но к ее возможному росту мы готовы», — отметил глава комитета.