Глава Петербурга извинился за шум снегоуборочной техники в ночное время

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на недовольства горожан работой коммунальных служб. По словам местных жителей, улицы не расчищены от снега и льда, написал сайт «Фонтанка.ру».

Глава города объяснил, что работы идут, однако выполнить их быстрее возможного не получится, сообщил сайт «Русская планета».

«За два-три дня город убрать невозможно», — подчеркнул Беглов.

По его словам, Петербург готов к зиме. Есть вся необходимая техника, увеличен штат дворников и кровельщиков. При этом не все организации рассчитывали, что будет настолько сильный снегопад. Только за прошлые выходные в специальные пункты привезли 124 тысячи кубометров снега. Также губернатор извинился перед жителями за то, что уборочная техника не дает им спать в ночное время.

С 21–23 февраля в городе выпало 33 сантиметра осадков. Вечером 24 февраля в городе началась оттепель.