16 июня 2023, 02:38
Глава Первого канала назвал «дерьмом» голливудские фильмы последних лет
Гендиректор Первого канала Эрнст назвал «дерьмом» фильмы Голливуда последних лет
Контент, который выпускает Голливуд в последние годы, оставляет желать лучшего. Такое мнение выразил глава Первого канала Константин Эрнст на полях ПМЭФ-2023.
По его словам, качество выпускаемых фильмов сравнимо с советской киностудией имени Горького 1972 года. Однако несмотря на явный спад, американский центр киноиндустрии остается на плаву, ведь «технологически все хорошо».
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«С одной стороны, Голливуд — действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года», — объяснил Эрнст.
По мнению главы федерального канала, кинорынок США сосредоточился на подростковой аудитории. Из-за этого «все серьезные люди» ушли в создание сериалов.
Ранее Константин Эрнст назвал точную дату возвращения шоу «Давай поженимся» на телеэкраны. При этом ведущая телепрограммы актриса Лариса Гузеева не стала комментировать свое возвращение на передачу.
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