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    26 июля 2020, 16:16

    Глава Пермского края поблагодарил земляков за спасение тонущей женщины. Люди выстроились в живую цепь

    Андрей Иванов

    Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин узнал, что очевидцы спасли из Камы тонущую женщину. Он поблагодарил людей, которые не растерялись и проявили мужество и находчивость. Глава региона заявил, что гордится своими земляками.

    «Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки!» — написал Махонин на своей странице в Instagram.

    Он напомнил, что купаться можно только в оборудованных местах, и призвал пермяков беречь себя.

    Ранее в Сети появилось видео, как пермяки спасли тонущую в Каме 32-летнюю женщину. Чтобы достать ее из воды, люди выстроились в живую цепочку и вытащили попавшую в беду через скользкий склон набережной на сушу. В спасательной операции приняли участие около 30 человек. Как пишет портал 59.ru, смельчаков сейчас ищет краевое МЧС. В ведомстве хотят установить личности героев.

    Новости SMI.FM