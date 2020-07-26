Глава Пермского края поблагодарил земляков за спасение тонущей женщины. Люди выстроились в живую цепь
«Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки!» — написал Махонин на своей странице в Instagram.
Он напомнил, что купаться можно только в оборудованных местах, и призвал пермяков беречь себя.
Ранее в Сети появилось видео, как пермяки спасли тонущую в Каме 32-летнюю женщину. Чтобы достать ее из воды, люди выстроились в живую цепочку и вытащили попавшую в беду через скользкий склон набережной на сушу. В спасательной операции приняли участие около 30 человек. Как пишет портал 59.ru, смельчаков сейчас ищет краевое МЧС. В ведомстве хотят установить личности героев.