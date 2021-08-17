Глава Пензенской области призвал жителей принять участие в новой программе по развитию региона

Врио губернатора пензенской области Олег Мельниченко рассказал о новом интерактивном проекте по сбору предложений. Местные жители могут принять участие в проекте по формированию стратегии региона на портале развитие58.рф. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Цель этой программы подразумевает развитие умной диверсифицированной экономики, повышение уровня жизни, создание комфортной среды для жизни, пространственное развитие региона, а также поддержку молодежи. По словам Мельниченко, в проекте должны принять участие все те граждане, кому не безразлична судьба Сурского края.

По словам политконсультанта Алены Август, шаги, которые предпринимает Мельниченко, многим могут показаться неоригинальными. Однако именно такие инициативы и должен реализовывать управленец такого уровня.

Одной из успешных инициатив Мельниченко называют проекты, направленные на развитие агропромышленного комплекса, поскольку сельское хозяйство является ключевым вектором экономики в Пензенской области.