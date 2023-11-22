Общество 22 ноября 2023, 14:06 Глава Пензенской области Мельниченко: школу на 550 мест откроют в Бессоновке весной

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил стройплощадку школы в Бессоновке. По словам главы региона, новое учебное заведение откроет свои двери уже весной 2024 года, сообщил сайт «Пенза-пресс».

Образовательное учреждение рассчитано на 550 детей. Педагогический коллектив будет включать около 80 человек. Родители и учителя уже направляют предварительные заявки.

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Мельниченко отметил, что школу оснастят необходимым оборудованием, средства на которое уже выделены.