Общество 22 ноября 2023, 14:08 Глава Пензенской области Мельниченко анонсировал запуск еще одного поезда «Сурская стрела»

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Дополнительный поезд «Сурская стрела» запустят в Пензенской области. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на данные губернатора Олега Мельниченко.

По его словам, изначально планировалось ввести в эксплуатацию еще один состав лишь в январе, однако сроки перенесли на 10 декабря.

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«Знаю, что в преддверии новогодних праздников многие пензенцы ездят к родным в другие города. Мы хотим сделать для них приятный подарок», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Поезд между Кузнецком, Пензой и Саранском будет курсировать на постоянной основе.