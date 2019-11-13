Глава Печорского района матерно обругал полицейского. Видео

Полиция Псковской области проведет проверку по факту нанесения главой Печорского района Дмитрием Сопотовым оскорблений сотрудникам правоохранительных органов. Ее внимание привлекло видео, попавшее в интернет.

В ролике Дмитрий Сопотов в пух и прах разносит сотрудника ДПС, который остановил машину, в которой за рулем сидел директор МУА «Благоустройство» Георгий Осипов. Сам глава региона был пассажиром автомобиля. В ответ на предложение полицейского пройти медосвидетельствование на алкоголь Сопотов ответил грубой бранью.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила «360», что в отношении водителя транспортного средства был составлен протокол об административном правонарушении за управление ТС в состоянии опьянения.

«По фактам, изображенным на видео, начальником УМВД России по Псковской области генерал-майором полиции Алексеем Овсянниковым назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка ситуации».

Глава Печорского района сообщил «360», что раскаивается в том, что допустил подобную грубость.

«Я на следующий день после инцидента извинился перед сотрудником полиции. Был эмоциональный фон. Все произошло в апреле, с тех пор выяснилось, что руководитель предприятия был трезвым. Но мне такая грубость не свойственна, конечно, я был не прав. Я должен отвечать за действия, которые совершаю», — сообщил Дмитрий Сопотов.