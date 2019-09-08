Протоиерей РПЦ назвал русских мужчин «национальной трагедией»

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — отметил священник. Такое заявление он сделал в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

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Протоиерей уверен, в слабости мужчин виновато «женское воспитание».

«Русская женщина — это очень такое сильное существо по своей генетике. Она <…> и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и так далее. А мужчины — нет», — заявил Смирнов.

Кроме того, на характер современных мужчин влияет малодетность. Например, раньше мужчины закалялись на работе, а женщины рожали по 10-12 детей. Поэтому дети постоянно чувствовали конкуренцию: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим. А вот современный мальчик — бедный, иронизирует священник. На него якобы все рявкают — бабушка, мать, отец, еще и в школе обижают, бьют. Все изменилось из-за пропаганды СССР, которая выгнала женщину из дома на работу и не давала создать многодетную семью.

«Школа — вся женская, церковь — вся женская, дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: „Шайбу! Шайбу!“» — отметил Смирнов.

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Тем не менее протоиерей знает, что даже сейчас в России существуют настоящие мужчины. Он напомнил, что недавно спецназовцы вступились на улице за женщин и погибли от пуль группы нападавших. Однако, по его мнению, это «штучный товар». Поэтому в принципе мужчин нет, отметил священник.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — добавил Смирнов.

Собеседник агентства видит выход из сложившейся ситуации. Он предлагает «потихоньку подготовить новых людей». Как это сделать? Собирать всех мальчиков, которые остались без мужского воспитания, и записывать их в школы под начало лучших офицеров.