Общество 17 декабря 2022, 09:11 Глава парламента Крыма заявил, что Зеленскому не нужен мир Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский не нуждается в мире на Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужен мир в своей стране. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зеленский — политический камикадзе. Любая форма мира для него равнозначна физической или политической смерти», — отметил он.

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По мнению Константинова, в случае достижения мира на Украине президенту страны придется отвечать за содеянное. Среди прочего — регулярные нарушения Минских соглашений, развал государства, его экономический упадок и огромные человеческие потери. Нынешний строй в соседнем государстве Константинов охарактеризовал как «нацистскую диктатуру».

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Не так давно украинский президент выступил с заявлением, в котором назвал единственный способ завершить конфликт в стране. По мнению Зеленского, это отвод войск ВС РФ к границам 1991 года.