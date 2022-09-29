Глава парламента Крыма заявил, что Азовское море изменит статус | 360°

Общество 29 сентября 2022, 09:56 Поделиться Telegram

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Viber Глава парламента Крыма заявил, что Азовское море изменит статус Глава парламента Крыма Константинов: Азовское море станет внутренним для России РИА Новости

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Вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик закрепит за Азовским морем статус внутреннего для РФ. Об этом РИА «Новости» заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Азовское море станет полностью внутреннем морем России, это важнейшее стратегическое решение для страны», — заявил он.

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Парламентарий отметил, что развития получат отрасли рыбного хозяйства, курортного отдыха, торговых путей, а также существенно увеличиться безопасность судоходства.

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По словам Константинова, порт Мариуполя получит статус важнейшего грузового пункта, коим он раньше и являлся.

«Много различных программ можно реализовать, в том числе в полной мере восстановится грузовое сообщение морем», — подчеркнул глава крымского парламента.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на прошедшем референдуме единогласно проголосовали за вхождение регионов в состав России.

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