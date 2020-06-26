Глава ОСК сравнил коронавирус с санкциями

По словам Рахманова, от коронавируса обычные люди пострадали в меньшей степени, так как в России жертв не очень много.

«По большому счету оно скорее сработало против нас на руку наших поставщиков. Например, мы до сих пор не можем дождаться из Кореи приезда инженеров, которых, соответственно, никто не отпускает», — уточнил Рахманов.