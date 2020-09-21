Глава оргкомитета Универсиады-2023 рассказал, сколько получат авторы логотипа соревнований
Александр Чернов, глава исполнительной дирекции оргкомитета Универсиады-2023, в беседе с ИА Ura.ru рассказал, сколько получит рекламное агентство, разработавшее логотип соревнований.
«Логотип-победитель был определен с помощью жюри. Его авторы получили контракт на разработку брендбука в соответствии с условиями конкурса. Обошлось это в 2,2 миллиона рублей», —пояснил Чернов.
Он рассказал, что презентация логотипа проходила на шести разных площадках в Екатеринбурге. Он менялся в цвете в зависимости от стилистики.
Отмечается, что в общей сложности на конкурс отправили 24 варианта восемь разных компаний.