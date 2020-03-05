Глава общественного движения: правила оборота оружия надо пересмотреть в России

«Еще когда существовало старое „Право на оружие“, мы говорили, что нужно вводить единую лицензию на право владения оружием, которое он приобретает. А информацию в лицензионно-разрешительную систему передает магазин. Это все давно отлажено, например, на алкоголе. Лицензия может иметь чип, на который записывается все оружие, которое есть у гражданина», — отметил Шмелев.

По его мнению, либерализация оборота оружия не усложнит криминогенную ситуацию. Глава движения уточнил, что «легальное оружие практически не используется при совершении преступлений».

«Систему контроля нужно делят внятной, понятной и, самое главное, удобной для пользователей. Сейчас эта система избыточна. Она занимается бумагомарательством. Я живу на севере Московской области, мне, чтобы отстрелять карабин перед продажей, нужно ехать в Котельники. Это к югу от Москвы, дорога у меня занимает три часа. А регистрируют купленное оружие и разрешение на него выдают в районах проживания. Почему там же нельзя выдавать лицензию на покупку? У нас контроль ради контроля, который не дает практической пользы», — пояснил эксперт.