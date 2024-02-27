Общество 27 февраля 2024, 17:01 Глава «Объединения пассажиров» Зотов заявил, что цены на такси растут из-за дефицита водителей

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Цены на поездки в таки в России становятся дороже, потому в последнее время наблюдается серьезная нехватка водителей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал глава общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов.

По его словам, сейчас в России формируется конкурентное ценообразование. И благодаря этому пассажиры могут быстро вызвать машину и доехать, куда им нужно. Если же цены начнет устанавливать антимонопольная служба, ситуация изменится в худшую сторону.

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«Если мы придем к тому, что стоимость на поездки будет диктовать ФАС, то водители будут просто отказываться работать, им просто будет невыгодно, и люди вообще никуда не смогут уехать», — отметил эксперт.

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