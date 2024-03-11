Общество 11 марта 2024, 14:20 Глава НСЗПП Шапкин спрогнозировал трехкратный рост цен на алкогольные коктейли в РФ

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Уже в мае 2024 года цены на алкогольные коктейли в российских магазинах существенно поднимутся. Такой прогноз дал глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с ИА НСН.

По словам эксперта, соответствующая ситуация возникнет из-за увеличения акцизов.

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«Банка коктейля теперь будет продаваться за 240 рублей, а не за 80. Кто будет покупать коктейли, которые сами могут намешать? Это сумасшедшие деньги», — высказался специалист.

Он предположил, что в ближайшее время эти напитки исчезнут с полок.