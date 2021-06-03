Глава НСПК рассказал о росте онлайн-торговли

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев обсудил с RT изменение объема российского рынка интернет-торговли за прошедший год.

Комлев заметил, что коронавирусные ограничения поспособствовали росту онлайн-рынка.

«Пик продаж в интернете пришелся на апрель 2020 года, когда доля таких покупок в интернете составила 16,4% по числу оплат и 28% по сумме таких операций с помощью карт МИР», — уточнил он.

Комлев объяснил это тем, что люди не только хотели покупать товары удаленно, но и минимизировать контакты с внешним миром. Таким образом, они делали больше покупок за один раз. В результате увеличивался средний размер чека.

«Летом наблюдалось небольшое снижение показателя, что во многом было связано с сезоном отпусков. Но осенью россияне вновь стали активнее платить в интернете на фоне ограничений. В настоящее время мы видим небольшое снижение ежемесячной доли онлайн-оплат до 16%, а доля операций по карте МИР составляет 23—24%», — добавил Комлев.