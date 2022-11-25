25 ноября 2022, 17:25
Глава Нижнего Новгорода Шалабаев рассказал о ремонте подземного перехода у Московского вокзала
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время еженедельного прямого эфира в соцсетях рассказал о ремонте подземного перехода под Московским вокзалом. Об этом написала pravda-nn.ru.
По словам градоначальника, сейчас объект поставлен под частную охрану. Сотрудники коммунальных службы ежегодно убирают его и вывозят оттуда мусор.
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Ремонт подземного перехода будет завершен в будущем году.
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