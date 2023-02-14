Общество 14 февраля 2023, 16:14 Глава Нижнего Новгорода Шалабаев: на «молочной кухне» теперь будут варить мягкие сыры

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в разговоре с изаднием pravda-nn.ru расскзал, что в регионе запустили производство собственного мягкого сыра. Его будут изготавливать на «молочной кухне».

По его словам, на перепрофилирование Сормовской молочной кухни властям понадобилось 15 миллионов рублей.

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В случае, есть сыр придется по вкусу местным жителям, его включат в меню в детских садах и школах.

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