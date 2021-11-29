Глава нижегородского Роспотребнадзора назвала антиковидные меры вычищением популяции

Ковид никуда не спрятался, и власти Нижегородской области не зарываются головой в песок, как страусы, а «вычищают популяцию». Такую оговорку допустила глава регионального Роспотребнадзора Наталия Кучеренко. На это обратило внимание издание «Подъем».

Кучеренко в своем выступлении пыталась объяснить, почему необходимы ковидные ограничения.

«Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась. Что мы не просто закрыли глаза и, как страусы, опустили голову в песок, что мы вычищаем нашу популяцию. Проводим эпидмероприятия, изолируем, назначаем и так далее», — сказала главный санитарный врач региона.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области не смогли пояснить, что имела в виду чиновница. Поэтому журналисты «Подъема» направили запрос в федеральное ведомство. Коллеги Кучеренко при этом заявили, что эту фразу якобы вырвали из контекста.

В Кремле ранее иронично высказались о возможном переименовании QR-кодов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума» в этом вопросе.