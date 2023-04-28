Общество 28 апреля 2023, 16:57 Глава нижегородского Минздрава Мелик-Гусейнов: ситуация с корью накаляется каждый день

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Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале охарактеризовал ситуацию c корью в регионе. По его словам, риск распространения инфекции растет с каждым днем.

Он напомнил местным жителям, что при повышенной температуре и сыпи требуется изолировать больного и немедленно вызвать скорую помощь.

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«Впереди детская оздоровительная кампания и нельзя допустить вспышки заболеваемости», — процитировало ИА «Время Н» слова министра.