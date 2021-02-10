Глава Никольской больницы объяснил смерть двух ковид-пациентов после сбоя в подаче кислорода

Два пациента скончались из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в одинцовской больнице. Об этом сообщил руководитель структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимир Гордеев.

«В реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам, был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут», — рассказал он.

Гордеев отметил, что мобильные ИВЛ были оперативно задействованы. В тот момент никто из пациентов не погиб. Двое скончались через время из-за тяжести состояния, как отметил руководитель, не связанных с подачей кислорода. Сейчас все пациенты стационара находятся в безопасности, за ними пристально наблюдают врачи. Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего.