Глава НИИ медицинской приматологии РАМН ушел из жизни

«Два часа назад он в реанимации скончался. Это все скоропостижно, ему просто стало плохо… Он работал научным руководителем института до последнего времени. Просто в связи с карантином он находился дома. Он ходил на работу с удовольствием, учил молодежь», — подчеркнула Карал-Оглы.

По информации сайта RT, она отметила, что из-за режима самоизоляции и переговоров с родственниками погибшего прощание с Лапиным могут отложить до 6 мая.