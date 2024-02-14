Общество 14 февраля 2024, 17:59 Глава Navigator Records Козин усомнился в возвращении в моду кассет и магнитофонов

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Кассеты и магнитофоны с малой долей вероятности вернутся в моду, как это случилось в свое время с винилом. Такое мнение выразил глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, кассетные проигрыватели не обладают такой привлекательностью и магией, как виниловые. Кроме того, на сегодняшний день практически не осталось аппаратуры для подобного рода тиражирования.

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«Просто пластинку приятно в руках держать, рассматривать печать, какие-то фрагменты, какие-то элементы оформления. В этом есть что-то магическое», — сказал Козин.

Отмечается, что ранее в Китае анонсировали портативный кассетный плеер CP13 для ценителей, предпочитающих высококачественный нецифровой звук.