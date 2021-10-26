Глава научного центра объяснил, что поможет улучшить ситуацию с вакцинацией от коронавируса в России

Обязательная вакцинация не ускорит формирование коллективного иммунитета от коронавируса. Изменить ситуацию поможет пропаганда и открытость всех данных о пандемии SARS-CoV-2. Об этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил в беседе с ТАСС.

«Я считаю, что давление должно быть прежде всего пропагандистским. Нужно показывать мировой опыт, делиться реальными цифрами. Нужно предоставить реальные цифры в открытые и уважаемые СМИ, в том числе в интернете: уровень вакцинации и смертности в развитых странах и соответствующие данные по России», — приводит агентство слова Исаева.

По словам собеседника, до осенней вспышки коронавируса информации о том, что произойдет, было очень мало. Люди расслабились, хотя каждый день с начала осени медики фиксировали рост заболеваемости. Ранее биолог Анча Баранова заявила, что коллективный иммунитет от коронавируса еще не сформировался в России из-за низкого темпа прививочной кампании и изменчивости SARS-CoV-2.

Президент России Владимир Путин на из-за критического ухудшения эпидемической обстановки в стране подписал указ о нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах эту меру ввели с 25 октября.