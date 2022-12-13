Общество 13 декабря 2022, 12:01 Глава Нацполиции Украины назвал жителей ДНР и ЛНР главной проблемой для Киева Глава Нацполиции Клименко: жители Донбасса являются проблемой для Украины РИА «Новости»

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Главной проблемой для властей Украины являются люди, которые живут на территории ЛНР и ДНР. Такое заявление в интервью украинскому изданию «РБК-Украина» сделал глава украинской Нацполиции Игорь Клименко.

Свое заявление он объяснил тем, что жители Донбасса уже восемь лет не слышали украинский язык. По его мнению, люди, проживающие в этом регионе, выросли в пропаганде «ненависти к Украине».

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«Дети пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014–2015 годах. Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь. Поэтому главная проблема — это люди», — отметил он.

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Клименко объяснил, что в детях Донбасса якобы воспитывали ненависть к Украине. Он предположил, что в случае возврата этой территории под контроль официального Киева большая часть населения ЛДНР уедет в Россию.

Ранее под Артемовск прибыли «черные трансплантологи». Они приехали в город, поскольку бойцы ВСУ сейчас «там несут колоссальнейшие потери», объяснил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. Они, по его словам, занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненных украинских военных.