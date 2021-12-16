Глава Национальных институтов Минздрава США спел ободряющую песню про пандемию коронавируса

Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз выступил с песней на американском телевидении. В своей композиции он призывал не терять бодрость духа в связи с затянувшейся пандемией коронавируса. Об этом написал ОТР.

В песне говорится, что пандемия когда-нибудь закончится, и все люди смогут вернуться к обычной жизни.

Американский ученый отметил, что музыка помогает справиться с депрессией, а также со стрессами, которые появились на фоне введения антиковидных ограничений.