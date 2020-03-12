Глава Национального родительского комитета поддержала запрет высаживать детей за безбилетный проезд
Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец обсудила с RT сообщение о том, что российское правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта за проезд без билета.
«Я поддерживаю запрет на высадку детей, которые не оплачивают проезд», — подчеркнула общественница.
По ее мнению, водителей и контролеров, которые высаживают детей, нужно привлекать к ответственности по статье «Оставление в опасности».
Она заметила, что из-за высоких нагрузок ребенок может по невнимательности забыть деньги и обнаружить это уже в транспорте.