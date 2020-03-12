Глава Национального родительского комитета поддержала запрет высаживать детей за безбилетный проезд

«Я поддерживаю запрет на высадку детей, которые не оплачивают проезд», — подчеркнула общественница.

По ее мнению, водителей и контролеров, которые высаживают детей, нужно привлекать к ответственности по статье «Оставление в опасности».

Она заметила, что из-за высоких нагрузок ребенок может по невнимательности забыть деньги и обнаружить это уже в транспорте.