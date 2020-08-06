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    06 августа 2020, 15:06

    Глава наблюдательного совета РУСАДА высказался о ситуации с Ганусом

    Дарья Морозова

    Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев прокомментировал критику WADA в адрес главы организации Юрия Гануса. Об этом сообщил RT.

    По его словам, WADA разработало стандарты внутрикорпоративной этики, а теперь закрывает глаза на нарушение этих стандартов.

    «Сейчас, когда мы говорим, что у нас есть вопросы, связанные с деятельностью антидопингового агентства, почему-то некоторые начинают вспоминать именно о том, что существует вопрос независимости», — сказал Ивлев.

    Новости SMI.FM