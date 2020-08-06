Глава наблюдательного совета РУСАДА высказался о ситуации с Ганусом

По его словам, WADA разработало стандарты внутрикорпоративной этики, а теперь закрывает глаза на нарушение этих стандартов.

«Сейчас, когда мы говорим, что у нас есть вопросы, связанные с деятельностью антидопингового агентства, почему-то некоторые начинают вспоминать именно о том, что существует вопрос независимости», — сказал Ивлев.