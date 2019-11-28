Глава МВД России наградил спасших людей из пожара подмосковных полицейских
Патрульные спасли людей из горящего дома в Подмосковье. ВидеоПодробнее
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по приказу Колокольцева старшего лейтенанта полиции Дмитрия Булычева наградили медалью «За смелость во имя спасения», а его коллеге Игорю Помыткину присвоили звание «капитан полиции».
20 ноября Булычев и Помыткин во время патрулировании заметили дым над многоквартирным домом. Горел первый этаж. На втором этаже были два мужчины, которые не могли выбраться и просили о помощи. Булычев попросил водителя проезжавшей мимо «Газели» припарковать автомобиль у дома. Попавшие в беду люди спустились на тент кузова автомобиля.
Помыткин в это время забежал в подъезд и начал выводить людей. В одной из-запертых квартир оказался пожилой человек, который с трудом двигался и не мог открыть дверь. Полицейским удалось его спасти. Двое мужчин эвакуировали всех жильцов дома. Во время происшествия никто не пострадал.