Глава МВД назвал условие завершения проверки ситуации с Навальным

Руководитель ведомства подчеркнул, что не сомневается в большом опыте Германии в работе с отравляющими веществами.

«Пока результатов от германских коллег и партнеров нет никаких. Пока идет проверка», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Навальный попал в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, который летел в Москву. Обследование врачей не выявило никаких отравляющих веществ в его организме. По настоянию родственников и коллег Навального перевели в клинику «Шарите» в Берлине.

Проверки по факту госпитализации Навального МВД и Генеральная прокуратура начали проверки в первый день. После перевода пострадавшего в Германию надзорное ведомство 27 августа направило запрос для выяснения ситуации с российским гражданином.

На этой неделе правительство Германии выпустило официальное обращение, в котором заявило, что в организме Навального эксперты военной лаборатории обнаружили следы вещества из группы «Новичок». Ангела Меркель заявила, что теперь ждет ответа Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока есть только заявления Германии, но никаких подтверждающих документов власти европейской страны не представили. Также он напомнил, что в российских лабораториях никаких отравляющих веществ не выявили. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова к полноценному сотрудничеству с Германией по ситуации вокруг своего гражданина.

Сегодня Песков уточнил, что для открытия уголовного дела нужны факты по отравлению Навального, как того требует закон. Пока правоохранители ведут проверку, которую по факту можно расценивать как расследование.