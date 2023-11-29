Общество 29 ноября 2023, 15:10 Глава МТС Диджитал Воробьева заявила, что стереотипы о женщинах в IT не имеют ничего общего с реальностью

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Сфера IT одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, в ней найдется место любому, если он профессионал. Об этом Life рассказала генеральный директор МТС Диджитал и участница форума Woman Who Matters Оксана Воробьева.

По ее словам, IT — это не только про многочасовое написание кодов, хотя и с этой задачей женщины справляются на отлично. Есть много совершенно различных должностей, которые идеально подходят для представительниц прекрасного пола.

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«У нас огромный спектр задач: управление продуктами, взаимодействие команд и много еще чего интересного. Поэтому умный, сильный, стремящийся человек, будь то мужчина или женщина, сможет состояться в любой индустрии, в том числе в IT», — подчеркнула эсперт.

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