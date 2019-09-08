Глава Мособлизбиркома рассказал о двух жалобах на избирательный процесс

Две жалобы из Сергиева Посада и Орехово-Зуево на вбросы бюллетеней во время выборов членов совета депутатов в Московской области поступили в Мособлизбирком. По результатам проверок никаких нарушений выявлено не было.

«У нас есть информация о будто бы вбросах в Сергиевом Посаде и Орехово-Зуеве. И в том и другом случае работают правоохранительные органы. В первом случае не подтвердился сам факт вброса. Подтвердилось лишь наличие на столе у председателя (комиссии на участке — прим. ред) неких документов, похожих на бюллетени для голосования. <…> По Орехово-Зуево у нас также работают органы. Ситуация тоже достаточно спорная. Мы считаем, что нарушений со стороны комиссии точно не было», — рассказал «360» глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

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Собеседник добавил, что председатели комиссий со всех избирательных участков могут оперативно проинформировать Мособлизбирком о каких-либо сложностях, которые возникают во время голосования по видеосвязи.

В ведомстве установлен мультиэкран, который позволяет получать полную картину происходящего по всему региону.

Выборы членов советов депутатов муниципальных образований в Подмосковье проходит 8 сентября в рамках единого голосования. В Москве, тем временем, жители выбирают депутатов городского парламента.