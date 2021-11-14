Глава Московской диабетической ассоциации дала советы диабетикам после вакцинации от ковида

Больные сахарным диабетом находятся в группе риска по коронавирусу. Смертность среди них выше, чем среди пациентов без тяжелых хронических заболеваний, поэтому им советуют обязательно прививаться, заявила «360» президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова.

Специалист уточнила, что к вопросу корректировки терапии после вакцинации у таких пациентов нужно подходить очень индивидуально.

«В основном если человек идет на вакцинацию и у него компенсированный диабет, то есть у него в норме сахар, то особо никаких побочных явлений не возникает», — отметила она.

При этом Густова подчеркнула, что при поднятии температуры или появлении каких-то других изменений следует чаще измерять уровень сахара в крови и при колебаниях — корректировать прием сахароснижающих препаратов.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечают каждый год — 14 ноября. Число страдающих заболеванием растет каждый год, все чаще им болеют дети и подростки. Что важно знать об этом заболевании — читайте в материале «360».