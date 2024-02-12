Общество 12 февраля 2024, 10:49 Глава Московского зоопарка рассказала, за кем больше всего любят наблюдать посетители Акулова: посетители Московского зоопарка любят следить за жизнью манула Тимофея РИА «Новости»

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Посетители Московского зоопарка с удовольствием следят за жизнью манула Тимофея. Особенно когда животное готовится к зиме — зажировывается. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в день рождения зоопарка, передало РИА «Новости».

«Всегда привлекает к себе внимание наш манул Тимофей. Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года, так называемой зажировки», — подчеркнула Акулова.

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По словам директора зоосада, в это время дикие кошки активно ищут пропитание. Конечно же, Тимофей — не исключение, поэтому его габариты увеличиваются, шерсть становится гуще, а окрас меняется, приобретая рыжеватые оттенки.

Представители этого вида по размерам несколько больше домашней кошки. В длину они достигают приблизительно 50–65 сантиметров, также длины прибавляет и хвост — 21–31 сантиметр. Весят 2500–4500 граммов. Однако отметка веса в холодный период становится больше.

В конце осени у манулов отменный аппетит: они едят в 1,5 раза больше обычного, поэтому их вес быстро растет, а вот зимой манулы иногда едят через день.

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