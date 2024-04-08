Общество 08 апреля 2024, 12:53 Глава «Московского долголетия» Филиппов назвал физическую активность и позитивный настрой секретами долголетия

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Замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов в беседе с изданием NEWS.ru перечислил основные секреты долгой жизни. К ним он отнес физическую активность, позитивный настрой, умственную деятельность и своевременное прохождение медобследований.

Эксперт привел исследование японских ученых, которое показало, что у пожилых людей, которые занимались интеллектуальным трудом, продолжительность жизни в среднем была на четыре года выше.

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Филиппов также добавил, что одинокие люди в среднем живут на пять-шесть лет меньше, поэтому он призвал окружать себя позитивными людьми.