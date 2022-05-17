Глава московского департамента промышленности Овчинский: производство будет только расти

Производство в Москве активно развивается в последние годы и будет расти даже после санкций, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал глава московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Наиболее пострадали производители, которые зависели от импорта, однако в Москве создан специальный сервис, который находит поставщиков, причем не только на территории РФ, но и за рубежом — в Азии, странах ЕАЭС. Компании могут всегда обратиться за поддержкой.

Овчинников отметил, что в начале пандемии коронавируса многие прогнозировали спад производства, но в итоге 2020 и 2021 годы прошли не с падением, а, наоборот, с ростом производительности предприятий.

«С учетом того, что в городе удалось локализовать высокотехнологичные производства, которые пользуются сейчас большим спросом, я думаю, производство у нас будет только расти», — заключил он.