Общество 29 августа 2023, 19:09 Глава Москомэкспертизы получила звание «Почетный строитель России» Главе Москомэкспертизы Яковлевой присвоили звание «Почетный строитель России» Москомэкспертиза

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Председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву наградили знаком «Почетный строитель России» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Награду председатель ведомства получила за безупречную и эффективную государственную службу. Ее в торжественной обстановке вручил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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Москомэкспертиза, Мосгосэкспертиза и ГАУ «НИАЦ» — это организации, отвечающие за функционирование сметно-нормативной базы, разработку рекомендаций и контроль экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для объектов строительства в Москве. Они объединили более 600 высококвалифицированных специалистов.

Ранее активные жители Мытищ получили почетные грамоты ко Дню двора. Мероприятие прошло на благоустроенной площадке вблизи дома № 9 на Троицкой улице.