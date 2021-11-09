Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил оставить свой пост

Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов решил уйти с работы. Он подал заявление об отставке, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», — приводит агентство слова Памфиловой.

Как отметила председатель Центризбиркома, Ермолов сам решил оставить свой пост. На должность главы Мосгоризбиркома будут рекомендовать члена комиссии Ольгу Кириллову.

Юрия Ермолова избрали на пост руководителя избирательной комиссии Москвы в марте 2020 года. Все члены комиссии тогда проголосовали за его кандидатуру единогласно. Предшественник Ермолова Валентин Горбунов возглавлял Мосгоризбирком 25 лет. Он решил уйти с работы по состоянию здоровья.