Глава МОК рассказал о взаимоотношениях с Путиным
Президент МОК (Международный олимпийский комитет) Томас Бах обозначил, что его взаимоотношения с российским президентом Владимиром Путиным такие же, как и с лидерами других стран. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам Баха, МОК работает со всеми правительствами стран, которые принимают Олимпиаду. Часть работы комитета — это проведение регулярных встреч с главами государств. За один только прошлый год было проведено несколько десятков подобных встреч.
«Мы, например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречаемся, и с другими президентами», — напомнил глава МОК.