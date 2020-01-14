Глава МОК рассказал о взаимоотношениях с Путиным

По словам Баха, МОК работает со всеми правительствами стран, которые принимают Олимпиаду. Часть работы комитета — это проведение регулярных встреч с главами государств. За один только прошлый год было проведено несколько десятков подобных встреч.

«Мы, например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречаемся, и с другими президентами», — напомнил глава МОК.