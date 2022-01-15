Глава Минздрава Румынии заявил, что больше не видит смысла в введении в стране ковид-сертификатов

Министр здравоохранения Румынии Александру Рафила заявил, что на текущий момент он больше не видит смысла в экстренном введении ковид-сертификатов в стране. Он надеется, что пятая волна пандемии закончится на румынской территории уже в ближайшие недели. Такое мнение Рафила выразил в беседе с телеканалом Digi24.

«В этот момент я больше не вижу срочности зеленого сертификата, потому что любая законодательная процедура <…> предполагает несколько недель, и я надеюсь, что эта пятая волна в Румынии через несколько недель завершится. Уже прошли две недели после ее начала, и надеюсь, что до конца февраля мы придем к этой ситуации», — сказал он.

Глава министерства здравоохранения добавил, что сейчас явно видно: иммунная защита после вакцинации действует намного слабее, если речь идет о штамме вируса «омикрон». Однако министр добавил, что вакцинироваться все равно необходимо. Количество тяжелых случаев болезни и летальных исходов значительно меньше среди тех, кто поставил прививку.

По словам Рафилы, в разгар четвертой волны коронавируса действительно были нужны зеленые сертификаты, но тогда политики не стали брать на себя ответственность за такое новшество. Сейчас такие сертификаты в Румынии нужны для того, чтобы посетить заведения общепита, кинотеатры или музеи. В прошлом году предлагалось ввести их еще и просто для прихода на работу, но такая попытка не нашла поддержки в румынском правительстве.