    26 апреля 2020, 10:30

    Глава Минздрава Ростовской области попала в больницу после доклада о коронавирусе

    Юлия Булыгина

    Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с сердечным приступом. СМИ пишут, что из-за пандемии коронавируса женщина все время проводила на работе.
    Глава Минздрава Ростовской области попала в больницу после доклада о коронавирусе

    «Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится в реанимации», — рассказал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка «Дон24» о госпитализации Татьяны Быковской.

    Прямо перед госпитализацией Быковская выступала на заседании оперативного штаба Ростовской области по предотвращению распространения коронавируса.

    Издание Privet-Rostov.ru пишет, что министра госпитализировали из собственного кабинета. Она почувствовала себя плохо и потеряла сознание после совещания.

    В Ростовской области, по информации на 25 апреля, 584 случаев заражения коронавирусом. 18 человек вылечились, никто из пациентов с COVID-19 не погиб.