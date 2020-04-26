Глава Минздрава Ростовской области попала в больницу после доклада о коронавирусе
«Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится в реанимации», — рассказал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка «Дон24» о госпитализации Татьяны Быковской.
Прямо перед госпитализацией Быковская выступала на заседании оперативного штаба Ростовской области по предотвращению распространения коронавируса.
Издание Privet-Rostov.ru пишет, что министра госпитализировали из собственного кабинета. Она почувствовала себя плохо и потеряла сознание после совещания.
В Ростовской области, по информации на 25 апреля, 584 случаев заражения коронавирусом. 18 человек вылечились, никто из пациентов с COVID-19 не погиб.