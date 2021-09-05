Глава Минздрава России призвал G20 к взаимному признанию фактов вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал страны — участницы G20 к взаимному признанию фактов вакцинации от коронавируса теми препаратами, которые одобрены их регуляторами. Министр подчеркнул, что это имеет большое значение для свободного перемещения людей и пересечения границ других государств.

«В текущих условиях <…> важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого важно рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — сказал Мурашко, выступая на сессии встречи министров здравоохранения стран G20.

Мурашко отметил, что пандемия стала драйвером использования цифровых технологий в здравоохранении. Россия, по его оценке, смогла сделала серьезный рывок вперед — была внедрена единая информационная система мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с COVID-19, была разработана система мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Мы призываем страны Группы двадцати активнее взаимодействовать по данному вопросу и готовы делиться опытом на площадке G20», — добавил глава Минздрава.

Министр также обратил внимание на российское предложение по введению «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций. Они нужны прежде всего для беспрепятственного снабжения всех нуждающихся медикаментами, продовольствием, оборудованием и технологиями для защиты от COVID-19, подчеркнул Мурашко.