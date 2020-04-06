    06 апреля 2020, 18:03

    Глава Минздрава призвал всех россиян носить маски

    Эля Данилюк

    Носить маски всем без исключения — такой совет дал россиянам глава Минздрава Михаил Мурашко в программе «Познер» на Первом канале, сообщило РИА ФАН. Причем во время пандемии необязательно пользоваться только специализированными, медицинскими масками, подчеркнул министр.
    Глава Минздрава призвал всех россиян носить маски

    Всегда можно использовать маски, сделанные своими руками. Как рассказал Мурашко, их главная задача — сдерживать распространение вируса воздушно-капельным путем. Барьер в виде любой маски на лице будет ограничивать движение инфекции.

    Министр подчеркнул, что использовать защиту крайне важно, ведь зачастую люди сами не знают, есть у них вирус или нет. «Важно, чтобы маски носили все, так как определить носителя коронавирусной инфекции не представляется возможным», — заявил Михаил Мурашко.

    Всемирная организация здравоохранения уже признала, что коронавирус может передаваться по воздуху от бессимптомных носителей. Поэтому необходимость носить маски во время пандемии есть всегда.

    Ранее в другой программе телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на тех, кто не может купить маски в аптеках. Он посоветовал сделать их самостоятельно. «Притом можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть», — сказал Соловьев.