Глава Минздрава призвал всех россиян носить маски

Всегда можно использовать маски, сделанные своими руками. Как рассказал Мурашко, их главная задача — сдерживать распространение вируса воздушно-капельным путем. Барьер в виде любой маски на лице будет ограничивать движение инфекции.

Министр подчеркнул, что использовать защиту крайне важно, ведь зачастую люди сами не знают, есть у них вирус или нет. «Важно, чтобы маски носили все, так как определить носителя коронавирусной инфекции не представляется возможным», — заявил Михаил Мурашко.

Всемирная организация здравоохранения уже признала, что коронавирус может передаваться по воздуху от бессимптомных носителей. Поэтому необходимость носить маски во время пандемии есть всегда.

Ранее в другой программе телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на тех, кто не может купить маски в аптеках. Он посоветовал сделать их самостоятельно. «Притом можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть», — сказал Соловьев.